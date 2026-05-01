Belpasso violento scontro tra auto sulla 135 | feriti e traffico bloccato

A Belpasso, sulla strada provinciale 135, si è verificato uno scontro tra due auto che ha causato diversi feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco per gestire la situazione e bloccare il traffico nel tratto interessato. La strada rimane chiusa mentre vengono accertate le cause dell’incidente e si prestano le prime cure ai coinvolti.

? Cosa sapere Scontro tra due auto sulla provinciale 135 a Belpasso con diversi feriti.. Carabinieri e vigili del fuoco gestiscono il traffico bloccato sul tratto stradale.. Due automobili si sono scontrate sulla provinciale 135 nel territorio di Belpasso, causando diverse persone ferite e una pesante congestione della viabilità locale. L’impatto, avvenuto in pieno giorno, ha richiesto l’intervento immediato di numerosi mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine per gestire l’emergenza sul tratto stradale interessato. Interventi d’urgenza e gestione del sinistro. Sul luogo del violento impatto sono precipitati i sanitari del 118, impegnati nel primo soccorso alle persone rimaste ferite durante la collisione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Belpasso, violento scontro tra auto sulla 135: feriti e traffico bloccato Notizie correlate Leggi anche: Scontro tra due auto sulla strada provinciale 135 a Belpasso: feriti e traffico rallentato Violento scontro tra auto: due giovani feriti, caos traffico sulla ProvincialeEntrambi i feriti sono stati trasportati in codice giallo al Civile e alla Poliambulanza di Brescia. Contenuti di approfondimento Si parla di: ?? ULTIM’ORA – Motta Sant’Anastasia, violento scontro tra due auto sulla Policara: due feriti; Motta S. Anastasia, scontro frontale sulla strada Policara: feriti un militare americano di Sigonella e un 40enne del posto. Violento scontro tra tifosi con bastoni, sedie e sassi prima di Cesena-CatanzaroCesena, 21 marzo 2026 - Violento scontro tra tifosi poco prima dell'inizio della partita tra Cesena e Catanzaro. Alcuni tifosi calabresi (arrivati in pullman dopo essere atterrati con l’aereo a ... ilrestodelcarlino.it