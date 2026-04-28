Una casa di campagna a circa 50 chilometri da Parigi, nota per aver ospitato momenti felici tra una principessa e un suo compagno, è ora in vendita. La proprietà, acquistata dalla principessa da uno stilista famoso, è stata teatro di diverse attività, tra cui sessioni fotografiche e riprese cinematografiche. La dimora storica è proposta sul mercato a un prezzo di 2,7 milioni di euro.

Il couturier tedesco si era innamorato del Manoir du Mée (una lussuosa residenza costruita a metà del XVIII secolo, originariamente appartenuta all’aristocratica famiglia Fraguier) nel 1986, quando ancora era quasi un nuovo arrivato da Chanel e la proprietaria era l’attrice francese Renée Saint-Cyr, madre del regista Georges Lautner. Una seconda casa dove l’attrice era solita organizzare cene e invitare gli amici per godere di questo splendido luogo che coniuga l’architettura classica in stile francese a un’infinità di aneddoti legati al cinema, alla moda e alla vita regale. Abitudini che sarebbero state mantenute anche dai successivi proprietari.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La casa di campagna in cui Carolina di Monaco è stata felice con Ernst di Hannover: una dimora storica che la principessa acquistò dal suo amato Karl Lagerfeld

Notizie correlate

Charlotte Casiraghi al naturale: il faccia a faccia con Carolina di Monaco e Alexandra di HannoverCharlotte Casiraghi è impegnata con la promozione del suo libro La Fêlure, ma non si era mai confrontata direttamente, almeno in eventi pubblici, con...

Paris Hilton x Karl Lagerfeld: Herald Square diventa Parigi (con Choupette che ruba la scena, ovviamente)Ok, immagina di passare per Herald Square a New York, tra Macy’s Herald Square, turisti ovunque e caos normale, e trovarti improvvisamente dentro una...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Le residenze reali di Kate Middleton e del Principe William sono residenze reali da sogno; Bardella allo scoperto con la principessa italiana: la nuova storia che accende la Francia; Maria Carolina di Borbone e Jordan Bardella: la nuova coppia tra nobiltà e politica; L’attico di John e Jacqueline Kennedy al Carlyle di New York è stato venduto per 11 milioni.

La tenuta francese di Karl Lagerfeld amata da Carolina di Monaco è in vendita (a un prezzo da capogiro)Una tenuta di campagna francese appartenuta a Karl Lagerfeld e successivamente diventata la casa di Carolina di Monaco è oggi in vendita per 2,7 milioni di euro (circa 3,1 milioni di dollari). elle.com

Carolina di Monaco, i 69 anni della principessa che ha fatto sognare il mondo con la sua bellezza (e le sue love story)La «più bella del Reame», la principessa Carolina di Monaco che più di ogni altra ha fatto sognare il mondo degli anni ’80 e rimane un modello di eleganza, compie oggi 69 anni. Con lo stesso fascino ... corriere.it

Principessa Carolina di Monaco, un iris splendido per colore, portamento e profumo #iris #giardinaggio #gardening facebook