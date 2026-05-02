Il 2 maggio 2026, a Lucca, si sono tenute le esequie di Alex Zanardi, ricordato da molti come un esempio di determinazione e coraggio. Durante la cerimonia, sono state pronunciate parole di affetto e rispetto da parte di diversi amici e colleghi. Uno di loro ha commentato con un sorriso che “è stato bello aver fatto fatica insieme”, mentre un altro ha espresso il desiderio che riposi in pace.

Lucca, 2 maggio 2026 – Nel corso della sua vita, Alex Zanardi è stato molte cose. E tra le sue tante passioni c’è stata anche quella per il ciclismo, di cui era diventato atleta paralimpico grazie all’handbike, una bici che consente alle persone che non possono usare le gambe di pedalare con l’aiuto delle mani. Tra i tanti ricordi che hanno accompagnato la sua scomparsa, avvenuta nella giornata del 1 Maggio a 59 anni, c’è anche quello di Mario Cipollini, grande campione toscano del pedale. Il ricordo. Cipollini aveva conosciuto Zanardi e con lui aveva condiviso diverse iniziative legate al ciclismo, come un evento in Sardegna organizzato da Andrea Mentasti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “E’ stato bello aver fatto fatica insieme”. Alex Zanardi e il ricordo di Mario Cipollini: “Ora riposa in pace”

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