E-Prix Jeddah 2026 le pagelle | Wehrlein Da Costa e Mortara in cattedra Cassidy anonimo
Pascal Wehrlein ha vinto l’E-Prix di Jeddah 2026, portando a casa punti preziosi e salendo in testa alla classifica. Durante la gara, il pilota tedesco ha mostrato una guida sicura e aggressiva, dominando la corsa dall’inizio alla fine. Nel frattempo, André Da Costa ha conquistato la sua prima vittoria con Jaguar, sorprendendo tutti con una strategia brillante. Mentre Cassidy è passato inosservato, Mortara ha fatto fatica a tenere il passo dei primi.
Il Jeddah Corniche Circuit ha ospitato il quarto e quinto round del campionato del mondo di Formula E suggellando un importante cambio di gerarchie nella classifica piloti. Il tedesco Pascal Wehrlein, vincitore della prima gara del venerdì con la sua Porsche, ha infatti spodestato dalla vetta un abulico Nick Cassidy, precipitato addirittura in quarta posizione dopo il magro bottino di punti racimolato in Arabia Saudita e in apparente crisi con la monoposto di Citroën Racing. Tra i grandi protagonisti del weekend ci sono stati anche il portoghese Antonio Felix Da Costa, vincitore della gara del sabato al volante della Jaguar, e lo svizzero Edoardo Mortara, che ha sfruttato le pole di entrambi i round come trampolino per rilanciarsi prepotentemente in classifica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
E-Prix Jeddah 2026: vittorie per Wehrlein e Da Costa, male Cassidy
Pascal Wehrlein ha vinto l’E-Prix di Jeddah venerdì, portando a casa il primo posto e salendo in testa alla classifica mondiale.
E-Prix Miami 2026, le pagelle: Evans impeccabile, Cassidy invisibile
A Miami si corre l’E-Prix di Formula E del 2026.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: E-Prix Jeddah 2026: le info sul circuito e dove vedere le gare in Tv e in streaming; Anteprima Formula E E-Prix Jeddah 2026: orari tv, meteo, circuito; Formula E, info e orari TV dell’E-Prix di Jeddah; Formula E | Jeddah ePrix 2026: Maximilian Günther comanda le FP1.
Resoconto, analisi e risultati E-Prix Jeddah-1 2026, round 4 del Mondiale Formula E: trionfa Wehrlein e vola in testa al MondialeFormula E Jeddah: Wehrlein vince con la Porsche grazie a una strategia perfetta e vola in testa alla classifica del Mondiale. Mortara ed Evans sul podio ... motorbox.com
Resoconto, analisi e risultati E-Prix Jeddah-2 2026, round 4 del Mondiale Formula E: trionfa Da Costa su JaguarFormula E Jeddah-2: António Félix Da Costa conquista la vittoria con la Jaguar grazie a una strategia perfetta. Buemi e Rowland a podio, Wehrlein leader ... motorbox.com
Le classifiche aggiornate di #FormulaE dopo il weekend del #JeddahEPrix x.com
Antonio Felix da Costa scored his first race victory for Jaguar in the second race of the Jeddah E-Prix. The Portuguese driver was untouchable in the final 10 laps. facebook