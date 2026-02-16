E-Prix Jeddah 2026 le pagelle | Wehrlein Da Costa e Mortara in cattedra Cassidy anonimo

Il Jeddah Corniche Circuit ha ospitato il quarto e quinto round del campionato del mondo di Formula E suggellando un importante cambio di gerarchie nella classifica piloti. Il tedesco Pascal Wehrlein, vincitore della prima gara del venerdì con la sua Porsche, ha infatti spodestato dalla vetta un abulico Nick Cassidy, precipitato addirittura in quarta posizione dopo il magro bottino di punti racimolato in Arabia Saudita e in apparente crisi con la monoposto di Citroën Racing. Tra i grandi protagonisti del weekend ci sono stati anche il portoghese Antonio Felix Da Costa, vincitore della gara del sabato al volante della Jaguar, e lo svizzero Edoardo Mortara, che ha sfruttato le pole di entrambi i round come trampolino per rilanciarsi prepotentemente in classifica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Pascal Wehrlein ha vinto l’E-Prix di Jeddah venerdì, portando a casa il primo posto e salendo in testa alla classifica mondiale.

A Miami si corre l’E-Prix di Formula E del 2026.

Resoconto, analisi e risultati E-Prix Jeddah-1 2026, round 4 del Mondiale Formula E: trionfa Wehrlein e vola in testa al MondialeFormula E Jeddah: Wehrlein vince con la Porsche grazie a una strategia perfetta e vola in testa alla classifica del Mondiale. Mortara ed Evans sul podio ... motorbox.com

Resoconto, analisi e risultati E-Prix Jeddah-2 2026, round 4 del Mondiale Formula E: trionfa Da Costa su JaguarFormula E Jeddah-2: António Félix Da Costa conquista la vittoria con la Jaguar grazie a una strategia perfetta. Buemi e Rowland a podio, Wehrlein leader ... motorbox.com

Antonio Felix da Costa scored his first race victory for Jaguar in the second race of the Jeddah E-Prix. The Portuguese driver was untouchable in the final 10 laps. facebook