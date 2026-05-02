È morto Alex Zanardi | un minuto di silenzio in tutte le gare per salutare il campione

Nella mattina di sabato 2 maggio si è diffusa la notizia della scomparsa di Alex Zanardi, avvenuta la sera precedente in una clinica di Padova. In tutte le competizioni sportive si è osservato un minuto di silenzio per rendere omaggio al campione. La notizia ha suscitato un forte senso di tristezza tra appassionati e colleghi, che hanno ricordato la sua carriera e il percorso di vita.

La notizia è arrivata nella mattina di sabato 2 maggio, silenziosa come la clinica padovana in cui Alex Zanardi si è spento la sera prima. Lo ha comunicato la famiglia, poi il Comitato Italiano Paralimpico: Alessandro Zanardi, 59 anni, ex pilota di Formula 1 e quattro volte oro paralimpico, non.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Addio a Zanardi, lo sport italiano piange il suo campione: “Emblema mondiale”. Un minuto di silenzio in tutte le gare

Leggi anche: Morto Alex Zanardi, disposto minuto di silenzio prima delle gare. Mattarella: "Ammirato per coraggio e resistenza"

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Addio Alex Zanardi, campione di Formula 1, handbike e coraggio, grande nello sport e nella vita; E' morto Alex Zanardi, pilota e atleta paralimpico. Aveva 59 anni; È morto Alex Zanardi: l’ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico aveva 59 anni; LUTTO NEL MONDO DELLO SPORT: E’ MORTO ALEX ZANARDI.

È morto Alex Zanardi, ex pilota di F1 e atleta simbolo del paralimpismoBolognese, aveva 60 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001 a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo vincendo quattro ori e due argenti ai Gioc ... ansa.it

È morto Alex Zanardi: l’ex pilota di F1 aveva 59 anniÈ morto all'età di 59 anni Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e plurimedagliato paralimpico azzurro. A darne notizia la famiglia in un comunicato: È con ... lapresse.it

Alex Zanardi è morto, lutto cittadino a Noventa Padovana - facebook.com facebook

Cordoglio del Presidente Mattarella per la scomparsa di Alex Zanardi: x.com