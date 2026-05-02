E’ morto Alex Zanardi pilota e atleta paralimpico

Il mondo dello sport piange la scomparsa di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e atleta paralimpico, che si è spento a 59 anni. La notizia è stata diffusa oggi, mentre si sono susseguite numerose reazioni di cordoglio da parte di rappresentanti sportivi e istituzionali. Zanardi aveva subito un grave incidente nel 2020 e si trovava in condizioni critiche da allora.

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È morto Alex Zanardi, campione e simbolo dello sport paralimpico.di Formula 1 e campione di handbike

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