È deceduto oggi all'età di 59 anni l'ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico. La notizia è stata diffusa dagli uffici di comunicazione, confermando la scomparsa di Zanardi. La sua carriera ha attraversato il mondo delle corse e successivamente ha dedicato parte della sua vita al sport paralimpico. La sua morte è stata resa nota attraverso fonti ufficiali.

Milano, 2 maggio (Adnkronos) - Addio ad Alex Zanardi. L'ex pilota di Formula 1 è morto all'età di 59 anni. "E' con profondo dolore che la famiglia comunica la scomparsa di Alessandro Zanardi, avvenuta improvvisamente nella serata di ieri, 1 maggio", ha annunciato la famiglia dell'ex pilota di F1. "Alex si è spento serenamente, circondato dall'affetto dei suoi cari, la famiglia ringrazia di cuore tutti coloro che in queste ore stanno manifestando vicinanza e chiede il rispetto del proprio dolore e della privacy in questo momento di lutto". "L'Italia perde un grande campione e un uomo straordinario, capace di trasformare ogni prova della vita in una lezione di coraggio, forza e dignità.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - È morto Alex Zanardi: l'ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico aveva 59 anni

Alex Zanardi, morto l'ex pilota di F1 e campione paralimpico: aveva 59 anni

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