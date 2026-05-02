È morto Alex Zanardi | il campione sportivo aveva 59 anni

È venuto a mancare a 59 anni Alex Zanardi, ex atleta di fama internazionale. Nato il 23 ottobre, avrebbe compiuto 60 anni tra poche settimane. La sua morte è stata confermata dopo una lunga lotta che ha coinvolto la sua salute negli ultimi anni. Zanardi è conosciuto per le sue imprese sportive e per aver rappresentato l’Italia in diverse competizioni internazionali.

Si è spento, a soli cinquantanove anni, Alex Zanardi; avrebbe compiuto sessant’anni il prossimo 23 ottobre. A darne la notizia sono state la sua famiglia e Obiettivo 3, l’associazione benefica degli atleti disabili, ideata proprio da lui. Non si conosce ancora la causa del decesso. Dal 2020, tuttavia, le sue condizioni di salute erano sempre rimaste riservate, a seguito del terribile incidente in handbike. Questa la nota pubblicata dai suoi cari: “È con profondo dolore che la famiglia comunica la scomparsa di Alessandro Zanardi, avvenuta improvvisamente nella serata di ieri, 1 maggio. Alex si è spento serenamente, circondato dall’affetto dei suoi cari.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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È morto Alex Zanardi: aveva 59 anni

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