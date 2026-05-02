E' morto Alex Zanardi campione oltre ogni barriera

E' deceduto ieri sera all'età di 59 anni Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1. Dopo l'incidente in pista avvenuto nel 2001, in cui aveva perso entrambe le gambe, Zanardi aveva intrapreso una carriera come atleta paralimpico. La sua vicenda è stata molto seguita in Italia e all'estero, dove era riconosciuto come un esempio di resilienza e determinazione. La sua morte ha suscitato molte reazioni nel mondo dello sport e della solidarietà.

AGI - È morto ieri sera all'età di 59 anni Alex Zanardi, l' ex pilota di Formula 1 che si era trasformato in uno straordinario atleta paralimpico dopo l' incidente in pista del 2001 in cui aveva perso entrambe le gambe. Lo ha reso noto la famiglia. Zanardi un esempio di resistenza e amore. Il campione bolognese, che a ottobre avrebbe compiuto 60 anni, è stato un esempio di resistenza e amore. Nel paraciclismo aveva vinto quattro ori e due argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. L'incidente in handbike . Il 19 giugno 2020, durante una staffetta di beneficenza in handbike era stato coinvolto in un altro drammatico incidente vicino a Pienza che lo aveva costretto a un lunghissimo ricovero ospedaliero.🔗 Leggi su Agi.it

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