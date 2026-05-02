E' morto Alex Zanardi aveva 59 anni

Nella serata del 1 maggio è stata comunicata la morte di Alex Zanardi, che aveva 59 anni. La famiglia ha reso noto che la scomparsa è avvenuta in modo improvviso. Zanardi era noto come ex pilota e atleta paralimpico, ma le notizie ufficiali si limitano a questa comunicazione. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle cause o alle circostanze della sua morte.

AGI - Addio a Alex Zanardi. La famiglia comunica la sua scomparsa "avvenuta improvvisamente nella serata di ieri, 1 maggio. Alex si è spento serenamente, circondato dall'affetto dei suoi cari. La famiglia ringrazia di cuore tutti coloro che in queste ore stanno manifestando vicinanza e chiede il rispetto del proprio dolore e della privacy in questo momento di lutto". Ex pilota di Formula Uno e pluricampione paralimpico, 59 anni Zanardi era rimasto coinvolto in un incidente in handbike il 19 giugno 2020 e da allora non era più tornato a gareggiare.🔗 Leggi su Agi.it

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È morto Alex Zanardi: aveva 59 anni

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