È stato annunciato il decesso di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico, avvenuto all'età di 59 anni. La famiglia ha comunicato la notizia, confermando la fine della vita dell'atleta originario di Bologna. Zanardi era noto per la sua carriera nel motorsport e per i successi nel mondo paralimpico.

È morto Alex Zanardi. Lo annuncia la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione-simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, aveva 59 anni. Dopo l’incidente automobilistico del 2001 a causa del quale aveva subito l’amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo vicendo quattro ori e due argenti ai Giochi di Londra 2012 e Ri0 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava, sulle strade del senese, a una gara di beneficenza da lui organizzata. «È con profondo dolore che la famiglia comunica la scomparsa di Alessandro Zanardi, avvenuta improvvisamente nella serata di ieri, 1 maggio».🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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È morto Alex Zanardi: aveva 59 anni

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