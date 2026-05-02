Oggi si è spento Alex Zanardi, noto pilota e campione paralimpico italiano. La sua carriera ha attraversato numerose sfide, trasformando ogni caduta in un esempio di resilienza. La sua morte è stata annunciata dopo un periodo di ricovero, e ha lasciato un segno profondo nel mondo dello sport e nella società. La sua figura rimarrà impressa come simbolo di determinazione e coraggio.

Il mondo dello sport e l'Italia intera piangono oggi la scomparsa di Alex Zanardi. Pilota, campione paralimpico, ma soprattutto un uomo che ha saputo trasformare ogni caduta in una ripartenza leggendaria. Zanardi si è spento lasciando un vuoto incolmabile, ma anche un’eredità di coraggio che resterà scolpita nella storia. Dalla Formula 1 al dramma del Lausitzring Bolognese doc, classe 1966, Zanardi aveva conquistato l'automobilismo con il suo talento puro. Dopo gli esordi nei kart e il passaggio in Formula 1 con scuderie storiche come Lotus e Williams, era diventato il re d'America vincendo per due volte il campionato CART. Proprio negli Stati Uniti, la sua vita cambiò per sempre il 15 settembre 2001.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - E' morto Alex Zanardi: addio al pilota che insegnò al mondo come sfidare l'impossibile

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