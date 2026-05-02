Addio ad Alex Zanardi morto a 60 anni l’ex pilota di Formula 1 diventato simbolo del paralimpismo

È morto a 60 anni Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e atleta paralimpico. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra sportivi e cittadini in Italia. Zanardi aveva subito gravi incidenti e aveva trascorso gli ultimi anni combattendo contro le conseguenze di un grave trauma. La sua carriera comprende successi in ambito automobilistico e un impegno costante nel promuovere il paralimpismo.

Il mondo dello sport e l’Italia intera piangono Alex Zanardi. L’atleta simbolo del paralimpismo mondiale si è spento all’età di 60 anni. A dare la notizia è stata la famiglia, che in una nota ha comunicato la fine di una lunga battaglia iniziata anni fa. Nato a Bologna e cresciuto con la velocità nel sangue, Zanardi non è stato solo un pilota di Formula 1 o un campione di handbike, ma l’uomo capace di dimostrare che nessuna ferita può davvero spezzare il desiderio di vivere e di eccellere. Con la sua scomparsa, l’Italia perde molto più di un campione decorato. Perde il volto della «grande speranza», l’uomo che aveva fatto del motto «quando ti svegli e non hai più le gambe, guardi quello che ti è rimasto e cerchi di farlo funzionare al meglio» la sua filosofia di vita.🔗 Leggi su Open.online

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