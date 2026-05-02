È morto Alex Zanardi | addio al campione leggendario

Oggi si è spento a 59 anni Alex Zanardi, figura nota nel panorama sportivo e non solo. La sua morte ha suscitato commozione in tutta Italia, dove era riconosciuto come un atleta di grande talento e determinazione. Zanardi aveva subito gravi conseguenze a seguito di un incidente durante una gara, che lo avevano portato a una lunga convalescenza. La sua vita è stata segnata da numerose sfide e successi, sia in ambito sportivo che personale.

Oggi l’Italia dice addio a Alex Zanardi, scomparso all’età di 59 anni. Un campione dentro e fuori dallo sport, un uomo capace di trasformare il dolore in energia, diventando negli anni un simbolo universale di resilienza e coraggio. Avrebbe compiuto 60 anni il 23 ottobre. Il destino lo aveva messo duramente alla prova già nel 2020, durante una tappa della staffetta “Obiettivo Tricolore”, quando un incidente in handbike lo aveva lasciato in condizioni critiche. Nonostante i soccorsi immediati e un lungo ricovero, le sue condizioni non sono mai migliorate fino al tragico epilogo. L’annuncio è arrivato dalla famiglia: presto, si suppone, verrà data qualche informazione in più sulle cause della morte.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Addio Alex Zanardi: il campione che ha insegnato a non mollare mai

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