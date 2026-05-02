EMACNS Catania 2026 Conclusa la prima giornata

Nella città di Catania si è conclusa la prima giornata degli Europei Non Stadia, evento che ha visto partecipare circa 1.500 atleti provenienti da diversi paesi europei. La manifestazione si svolge nella capitale dei Master, una zona ricca di elementi storici e naturali come il mare, il Barocco e il vulcano. La competizione ha attirato numerosi spettatori e appassionati sul territorio.

Catania, Capitale dei Master: l’Europa corre tra il mare, il Barocco e il Vulcano 1.500 atleti da tutto il continente per la prima giornata degli Europei Non Stadia. Non è solo sport: è il trionfo dell’organizzazione e del turismo sportivo. 200 atleti impegnati nella prova di marcia sui 10km e oltre 400 in quella di corsa sulla stessa distanza hanno dato il via, sul lungomare di Catania, alla ventesima edizione del Campionato europeo Master Non Stadia 2026. La prima prova, riservata alle categorie femminili, ha visto il trionfo di Rosetta La Delfa, atleta azzurra eletta da European Masters Athletics miglior marciatrice dell’anno per la stagione 2025.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - E.M.A.C.N.S. Catania 2026 Conclusa la prima giornata Notizie correlate Torneo di padel degli architetti, conclusa la prima edizioneSi è conclusa la prima edizione dell’ArchiAG Padel Cup, il torneo di padel organizzato dall’Ordine degli architetti e riservato agli iscritti. Si è conclusa a Roma la prima edizione di Fuori CampoUn programma di incubazione di progetti cinematografici, promosso da CNA di Roma – Cinema e Audiovisivo in collaborazione con SIAE – Società Italiana...