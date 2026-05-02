EMACNS Catania 2026 – 28 Stati europei presenti – Un’unica grande comunità sportiva

A Catania si stanno svolgendo i campionati europei master di atletica non su strada, con la partecipazione di atleti provenienti da 28 paesi del continente. L’evento, che coinvolge diverse discipline, ha richiamato atleti di diverse età e background, creando un’unica grande comunità sportiva. La manifestazione rappresenta un momento di incontro tra le nazioni europee, unendo persone attraverso la passione per l’atletica.

Agli European Masters Athletics Championships Non Stadia Catania 2026 non sono arrivati solo atleti, ma ben 28 nazioni da tutta Europa. Un vero mosaico sportivo che trasforma Catania in un punto d’incontro internazionale, dove lingue, culture ed esperienze diverse si uniscono sotto un’unica passione: l’atletica. Austria Belgio Bulgaria Croazia Repubblica Ceca Danimarca Spagna Finlandia Francia Gran Bretagna Germania Grecia Ungheria Irlanda Italia Lettonia Malta Paesi Bassi Norvegia Polonia Portogallo Romania Svizzera Slovacchia Svezia Ucraina Città del Vaticano Catania non ospita solo una competizione. Ospita l’Europa dell’atletica. La forza di un grande evento internazionale passa anche dalle sue radici sul territorio.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - E.M.A.C.N.S. Catania 2026 – 28 Stati europei presenti – Un’unica grande comunità sportiva Notizie correlate Judo, i convocati dell’Italia per gli Europei 2026. Presenti tutte le stelle azzurre a TbilisiL’Italia si presenterà con grandi ambizioni ai Campionati Europei individuali di judo 2026, in programma a Tbilisi da giovedì 16 a domenica 19 aprile. Biennale 2026: la Russia torna, 22 Stati europei protestanoLa sessantunesima Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia, prevista tra maggio e novembre 2026, vede riaprirsi il padiglione nazionale russo...