Judo i convocati dell’Italia per gli Europei 2026 Presenti tutte le stelle azzurre a Tbilisi
L’Italia ha annunciato i convocati per i Campionati Europei di judo 2026, che si terranno a Tbilisi dal 16 al 19 aprile. La squadra comprende tutte le atlete e gli atleti considerati di punta, pronti a competere nelle varie categorie della competizione. La partecipazione italiana si concentra su un gruppo di atleti selezionati per rappresentare il paese in questa manifestazione continentale.
L’Italia si presenterà con grandi ambizioni ai Campionati Europei individuali di judo 2026, in programma a Tbilisi da giovedì 16 a domenica 19 aprile. La capitale georgiana ospiterà il primo appuntamento clou della stagione con in palio le medaglie per gli atleti del Vecchio Continente, in attesa del periodo di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028 che si aprirà ufficialmente due mesi più tardi (15 giugno). Il sogno della spedizione azzurra sarebbe quello di avvicinare o incrementare le 9 medaglie ottenute a Podgorica nella passata edizione degli Europei assoluti (che comprendeva però anche la prova a squadre), mentre sembra tutto sommato alla portata l’obiettivo di spingersi oltre l’unico titolo centrato un anno fa da Christian Parlati nella -90 kg. 🔗 Leggi su Oasport.it
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