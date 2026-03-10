Alla prossima Biennale di Venezia nel 2026, il padiglione russo riapre dopo quattro anni di chiusura, segnando il ritorno di Mosca alla manifestazione. La decisione ha suscitato le proteste di 22 paesi europei, che hanno espresso il loro dissenso. La mostra si svolgerà tra maggio e novembre e vedrà coinvolti artisti di diverse nazionalità in un contesto internazionale di grande visibilità.

La sessantunesima Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia, prevista tra maggio e novembre 2026, vede riaprirsi il padiglione nazionale russo dopo un’interruzione durata dal 2019. Questa decisione ha scatenato una reazione immediata da parte di ventidue Stati membri dell’Unione Europea, che hanno firmato un documento ufficiale indirizzato al direttore della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, per esprimere la loro ferma contrarietà alla presenza russa. L’evento si inserisce in uno scenario complesso dove la cultura non è percepita come slegata dalla politica, ma come uno strumento potente per plasmare i valori sociali e le scelte individuali dei cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biennale 2026: la Russia torna, 22 Stati europei protestano

