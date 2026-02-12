Napoli-Roma Gasperini ritrova la Joya | Dybala titolare con Malen al Maradona

La Roma si presenta a Napoli con Dybala di nuovo in campo. L’attaccante argentino ha superato l’infiammazione al ginocchio e torna titolare contro il Napoli, secondo quanto confermato dall’inviato di Sky Sport. La squadra di Mourinho punta su di lui per cercare punti importanti in trasferta.

La Roma si prepara alla trasferta di Napoli con una certezza ritrovata nel reparto offensivo. Secondo quanto riferito dall’inviato di Sky Sport, Angelo Mangiante, Paulo Dybala ha smaltito definitivamente l’infiammazione al ginocchio ed è pronto a riprendersi il posto dal primo minuto nella sfida di domenica allo stadio Diego Armando Maradona. L’attaccante argentino, preservato precauzionalmente nell’ultimo turno contro il Cagliari proprio per garantire il pieno recupero in vista del big match, ha dato risposte positive negli ultimi test atletici. Gian Piero Gasperini sembra intenzionato a puntare con decisione sulla classe della “Joya”, che tornerà a comporre la coppia d’attacco titolare insieme a Donyell Malen. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Domenica sera, Napoli e Roma si sfidano nel posticipo della venticinquesima giornata di Serie A.

