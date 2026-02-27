Nella mattinata di oggi, i corridoi di Trigoria sono attraversati da un’atmosfera di incertezza, mentre Paulo Dybala lavora per recuperare dall’infortunio. La Juventus si prepara alla sfida contro la Roma e il suo stato di forma resta un’incognita. Il giocatore ha iniziato le terapie e i controlli medici, ma la decisione sulla sua presenza in campo deve ancora essere presa.

Nella mattinata di oggi, i corridoi di Trigoria sono attraversati da un’elettricità ambivalente, sospesa tra il rigore medico e le sensazioni di Paulo Dybala. In vista della pre-vigilia del big match di domenica contro la Juventus, la stella argentina ha impresso un’accelerazione improvvisa al proprio programma di recupero, alimentando le speranze di una convocazione che avrebbe del prodigioso. Nonostante il dolore al ginocchio sinistro continui a farsi sentire, la Joya ha comunicato a Gian Piero Gasperini la ferma volontà di scendere in campo contro il proprio passato, nel tentativo di strappare un successo che blinderebbe il posizionamento in Champions League e alimenterebbe l’antica rivalità tra il sodalizio giallorosso e la compagine di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Juve, Dybala tenta il recupero: rebus Joya per Gasperini

Napoli-Roma, Gasperini ritrova la Joya: Dybala titolare con Malen al MaradonaLa Roma si prepara alla trasferta di Napoli con una certezza ritrovata nel reparto offensivo.

Roma, l’infermeria è un rebus: Wesley va KO, Gasperini attende il verdetto su DybalaIl pareggio del Maradona non rallenta solo la corsa Champions della Roma, ma apre un bollettino medico che somiglia a una trincea.

Temi più discussi: Dybala tenta il recupero lampo per Roma-Juve: venerdì il provino decisivo; Via libera del Campidoglio alla delibera sul nuovo stadio della Roma; Roma-Juventus, Dybala tenta il recupero: oggi il test decisivo. Ferguson verso l’operazione; LA REPUBBLICA | Roma-Juventus, Dybala vuole esserci: oggi il test decisivo.

Roma, Soulé fuori per il big match con la Juve: oggi test per DybalaROMA - A Trigoria il tempo scorre lento, carico di tensione e speranza. Domenica sera all’Olimpico arriva la Juventus, e per la Roma è una partita che pesa, che accende emozioni e ricordi. Soprattutto ... corrieredellosport.it

Roma, arriva la Juventus: Dybala può esserci, Soulé a rischioProverà a esserci Paulo Dybala, grande ex della serata: l'argentino ha intensificato il lavoro personalizzato in campo. Sente meno dolore al ginocchio sinistro e potrebbe strappare una convocazione ... fantacalcio.it

Domenica Roma-Juve, Dybala vuole provarci: test a Trigoria. In dubbio Hermoso, pronto Ghilardi - facebook.com facebook

Road to #RomaJuventus Nei mitici anni '80, Roma/Juve è diventata LA PARTITA per eccellenza Per voi, chi è il romanista simbolo di questa rivalità @OfficialASRoma @juventusfc #AsRoma #Juventus x.com