Durant ha concluso un'altra partita deludente nella sua esperienza a Houston, dove non è riuscito a mostrare il rendimento che ci si aspetterebbe da un giocatore considerato tra i migliori. Nonostante le sue doti come attaccante e la capacità di segnare punti in modo spettacolare, non è riuscito a lavorare in squadra come un vero leader. La sua tendenza a giocare per sé stesso e a creare tensioni ha caratterizzato il suo periodo in questa franchigia.

Non ha funzionato neanche a Houston. Kevin Durant in Gara 6, quella dell’eliminazione dei suoi Rockets al primo turno dei playoff contro Los Angeles, neanche era sul parquet, infortunato alla caviglia sinistra. Seduto in panchina con indosso una felpa scura come l’umore di chi tifa per i texani, deludenti nella partita decisiva e in assoluto nella serie persa coi Lakers privi di Luka Doncic. Durant ha giocato solo Gara 2 ai playoff 2026, saltando le altre cinque sfide. Però questo non è il caso in cui gli assenti hanno sempre torto. Anche con lui, che in stagione regolare ha giocato 78 delle 82 gare in calendario, i Rockets avevano deluso. Tanto, troppo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Durant, altro flop a Houston da uomo franchigia. Solista e attaccante epocale, però mai leader

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