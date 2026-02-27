durant trascina houston alla rimonta su orlando

Una partita di regular season tra Houston Rockets e Orlando Magic si è conclusa con un risultato incerto fino all'ultimo istante. Le due squadre hanno dato vita a un confronto combattuto, con momenti di grande intensità e ribaltamenti di fronte. La gara ha tenuto gli spettatori sul filo del rasoio fino al fischio finale.

Una sfida di regular season ha messo di fronte i Houston Rockets e gli Orlando Magic, offrendo un finale aperto e decisivo. Kevin Durant ha segnato un season-high di 40 punti, guidando Rockets e chiudendo la partita con 8 rimbalzi e 3 assist. Dalla panchina, Reed Sheppard ha fornito una prova incisiva con 20 punti, incluse cinque triple nella ripresa. Gli Magic avevano controllato l’inizio, ma la rimonta degli avversari ha ribaltato l’inerzia e ha reso la gara estremamente combattuta fino agli ultimi possessi. Nel primo tempo Orlando ha preso il sopravvento, chiudendo a riposo 53-43 grazie a una precisione dall’arco che ha accompagnato Desmond Bane, 55 da tre nel primo tempo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

