Durant detta il ritmo Houston chiude i conti nel quarto

Gli Houston Rockets hanno preso il comando nel quarto finale contro i Los Angeles Clippers. Durant ha guidato la squadra con determinazione, mantenendo alta la pressione e chiudendo la partita con una serie di giocate decisive. I Clippers, invece, non sono riusciti a reagire negli ultimi minuti e hanno subito la sconfitta in casa. La partita si è conclusa con la vittoria degli Rockets, che hanno dimostrato di saper restare concentrati quando conta di più.

Nel confronto tra houston rockets e los angeles clippers, la squadra di casa ha preso il controllo nel momento cruciale dell'ultimo quarto, imponendo una sequenza di sostanza e strappi decisivi che hanno determinato l'esito della sfida. Dopo aver chiuso la terza frazione in svantaggio, i Rockets hanno aperto l'ultima frazione con un 7-0 e hanno allungato l'inerzia del match, arrivando all'avvio del quarto periodo in vantaggio di sei punti e non guardando più indietro. La spinta è guidata da Kevin Durant (26 punti) e da Alperen Sengun (22 punti), con un episodio simbolo: Durant ruba palla a Brook Lopez e Reed Sheppard infila la tripla in equilibrio precario per il 92-77 a metà quarto.

