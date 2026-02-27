Alex Marquez si è sentito trascurato da Ducati prima di scegliere il posto in KTM 2027

Alex Marquez ha deciso di passare a KTM nel 2027 dopo aver dichiarato di aver sentito di essere stato trascurato da Ducati. La scelta è stata annunciata ufficialmente, confermando il suo trasferimento nel team a partire dalla prossima stagione. La decisione segue un periodo di trattative e valutazioni tra il pilota e i due costruttori.

Alex Marquez, attualmente pilota Gresini, sta per affrontare quello che sembra essere il suo anno finale con il team. Recentemente, ha trovato un accordo per unirsi alla squadra ufficiale KTM nel 2027, un passo importante che segna un cambiamento significativo nella sua carriera motociclistica. Una parte considerevole di questa decisione deriva dal suo sentimento di non essere completamente valorizzato da Ducati. Nella passata stagione, infatti, Marquez ha chiuso al secondo posto nel campionato, alle spalle del fratello Marc, sorprendendo molti nel paddock con le sue prestazioni.

