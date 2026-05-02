Droni pilotati contro le sparatorie nelle scuole | il programma adottato da alcuni istituti in Texas e Florida

In alcune scuole del Texas e della Florida è stato adottato un nuovo sistema di sicurezza che utilizza droni telecomandati da remoto. Un'azienda locale ha creato un programma pilota pensato per intervenire rapidamente in caso di sparatorie o attentati all’interno degli edifici scolastici. Il dispositivo, che si muove in autonomia, viene impiegato per bloccare eventuali attacchi in pochi secondi, secondo quanto dichiarato dalla società sviluppatrice.

Un'azienda texana ha sviluppato un programma pilota che attraverso droni telecomandati da remoto punta a bloccare in pochi secondi eventuali tentativi di sparatorie o attentati all'interno delle scuole. Per il momento il programma pilota è in via di sperimentazione solo in alcune scuole in Florida e Texas.🔗 Leggi su Fanpage.it

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