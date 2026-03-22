Un tragico incidente stradale si è verificato nella mattinata di domenica 23 marzo a Pietralunga, in provincia di Perugia. Intorno alle 11:30, lungo la Strada Provinciale 201, nella frazione di San Biagio, si sono scontrate una moto e una bicicletta. L’impatto è stato violentissimo: il conducente della moto, un uomo di 57 anni residente a Pietralunga, è morto sul colpo, mentre il ciclista, un 47enne, è rimasto gravemente ferito. I soccorsi e le condizioni del ferito. Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Gubbio, i carabinieri, la polizia locale e il personale sanitario del 118. Il ciclista è stato stabilizzato sul posto e poi trasportato d’urgenza con l’ elisoccorso all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove è ricoverato in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Perugia, scontro tra moto e bici a Pietralunga: morto un 57enne, grave il ciclista

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