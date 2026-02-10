A Luco di Mugello, i corpi di Alfiero Valeri e Maria Boni sono stati trovati a poche ore di distanza, dopo aver trascorso insieme oltre 62 anni. La comunità si stringe intorno alla perdita di questa coppia che ha vissuto tutta la vita fianco a fianco, fino all’ultimo. La loro storia ha toccato tutti, lasciando un vuoto grande nel paese.

Luco di Mugello (Firenze), 10 febbraio 2026 – Uniti per tutta la vita, fino all’ultimo respiro. A Luco di Mugello, in provincia di Firenze, ha suscitato profonda commozione la storia di Alfiero Valeri, 95 anni, e della moglie Maria Boni, 86, morta appena tre ore dopo di lui. Sessantadue anni di matrimonio, due figli, tre nipoti e un’esistenza condivisa giorno dopo giorno: anche l’addio è arrivato insieme. Una vicenda che ha colpito e commosso tutto il paese. Lo straziante addio a Flavio, morto nel sonno a 19 anni. Il paese si stringe alla famiglia Lo racconta al Filo del Mugello il parroco don Marcial, che riferisce di una comunità profondamente e intimamente scossa da quanto accaduto, tant’è che molti, inizialmente, faticavano a crederci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un amore senza fine, dopo 62 anni vissuti insieme, muoiono a poche ore di distanza

Maria Maestri e Giuseppe Roversi, marito e moglie da molti anni, sono deceduti a poche ore di distanza l’uno dall’altra nella giornata di domenica 4 gennaio.

Emilio Peporini e Olga Bonuccelli, coppia unita da 76 anni di matrimonio, sono scomparsi a distanza di 24 ore.

