Nel Salernitano, un uomo di 41 anni è stato aggredito nel sonno dalla compagna, anch'essa di origini bengalesi e di 35 anni. La donna ha provocato gravi lesioni all'uomo, arrivando a evirarlo durante l'aggressione. Le motivazioni sembrano legate a questioni di gelosia, ma le autorità stanno ancora indagando sul caso. La vicenda ha suscitato attenzione per la sua natura violenta e imprevedibile.

AGI - C'è il movente sentimentale, probabilmente legato alla gelosia, alla base di una grave aggressione subita da un uomo di 41 anni del Bangladesh che è stato evirato dalla compagna, connazionale di 35 anni. La coppia, senza figli, vive ad Angri, nel Salernitano. Il dramma dopo pranzo. Secondo una prima ricostruzione, è accaduto, dopo pranzo, nella casa dove risiedono: l'uomo stava riposando quando la donna l'ha evirato. Il 41enne, nonostante i dolori lancinanti, è riuscito a chiedere aiuto ai vicini, che hanno allertato il 118. I sanitari lo hanno trasportato d'urgenza in ospedale, dov'è stato sottoposto a un intervento chirurgico e dove resta ricoverato.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Dramma della gelosia nel Salernitano, evira il compagno nel sonno

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