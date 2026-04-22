Il match tra Atalanta e Lazio sarà trasmesso in diretta televisiva, con dettagli su orario e canale disponibili sui principali palinsesti sportivi. Nel frattempo, il torneo ATP di Madrid prosegue con le fasi iniziali, e alcuni giocatori italiani partecipano alle partite di qualificazione o nel quadro principale. Gli appassionati di sport avranno così l’opportunità di seguire diversi eventi in programma nel giorno del 22 aprile 2026.

Il mercoledì calcistico di oggi, 22 aprile, si accende con un'agenda fitta di appuntamenti che promette di tenere incollati allo schermo gli appassionati di ogni latitudine. Il piatto forte è senz'altro il ritorno della semifinale di Coppa Italia, una sfida da decisiva che mette in palio l'accesso alla finalissima. Ma non c'è solo il calcio di casa nostra: l'Europa risponde con i quarti di finale delle coppe nazionali in Francia e Germania, oltre a una serie di incroci fondamentali per la classifica in Premier League e LaLiga spagnola. Per chi non ne avesse mai abbastanza, la maratona prosegue fino a notte fonda con il ritmo della MLS americana, completando un quadro internazionale che attraversa i fusi orari per offrire gol ed emozioni senza soluzione di continuità.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dove vedere Atalanta-Lazio e tutto lo sport in tv del 22 aprile 2026

NAPOLI-MILAN 2-0 | HIGHLIGHTS | SEMIFINALE | EA SPORTS FC Supercup 2025/26

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