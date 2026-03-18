dove vedere bayern monaco atalanta tutto lo sport in tv del 18 marzo

Il 18 marzo, gli appassionati di sport potranno seguire diverse partite e tornei in diretta televisiva. La partita tra Bayern Monaco e Atalanta si svolgerà in ambito di Champions League, mentre nei tornei di tennis si disputano gli incontri del Miami Open. La giornata prevede inoltre altri eventi sportivi trasmessi sui principali canali televisivi.

La giornata di oggi, mercoledì 18 marzo, mette sul piatto un menù calcistico ricchissimo, con la Champions League a fare da portata principale. I riflettori sono puntati soprattutto sulla sfida tra Bayern Monaco e Atalanta, con la Dea che cerca la rivincita dopo la recente sconfitta contro i tedeschi. A completare il quadro dei ritorni degli ottavi ci sono altri incroci di altissimo livello che coinvolgono Barcellona, Newcastle, Liverpool, Galatasaray, Tottenham e Atletico Madrid. Oltre all'Europa che conta, il programma offre pane per i denti degli appassionati di casa nostra con un turno infrasettimanale di Serie B. Spazio anche alla Coppa Italia di Serie C con l'andata della finale, la Youth League, un tocco di esotismo con la King’s Cup saudita e un assaggio di Europa League. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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