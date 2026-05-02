Dove mangiare i più buoni maritozzi di Roma

A Roma, non solo piatti tradizionali come la carbonara e l’amatriciana rappresentano la cucina locale, ma anche il maritozzo si distingue come dolce iconico. La brioche farcita con panna montata, spesso arricchita con uvetta e aromatizzata con scorza d’arancia, ha radici antiche nella tradizione gastronomica della città. Questa specialità viene proposta in diverse pasticcerie e bar, diventando un punto di riferimento per chi cerca un dolce tipico romano.

Non pensiate che solo la carbonara e la amatriciana siano il simbolo culinario della città eterna, il maritozzo dove lo mettete? Pensate che questa brioche farcita con panna montata, arricchita di uvetta e aromatizzata con scorza d’arancia ha origini antichissime. Si crede, infatti, che già i Romani conoscessero la bontà dei maritozzi, a cui davano un sapore ancor più dolce aggiungendo un po’ di miele nell’impasto. E sapete perché si chiamano così? Tradizione vuole che i fidanzati regalassero il dolce alla loro futura sposa il primo venerdì di marzo, che corrisponde all’odierno San Valentino. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis!...🔗 Leggi su Funweek.it Notizie correlate Leggi anche: Referendum, dai maritozzi agli spritz in galleria: così il voto scalda le grandi città. Viaggio tra i seggi di Roma e Milano Più di Sanremo, di mangiare e di bere: Leo Gassman impazzisce per la RomaAlla vigilia del Festival di Sanremo, Leo Gassmann non rinuncia alla sua passione giallorossa. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Le terrazze più belle di Roma dove bere e mangiare con vista sulla città; Questo ristorante di Roma dice di essere il più antico del mondo. Il video per scoprire come si mangia; Casa a prima vista: Corrado e Blasco ci svelano dove mangiare a Roma; Roma: cinque rooftop già iconici dove mangiare con vista. Dove mangiare i più buoni maritozzi di RomaNon pensiate che solo la carbonara e la amatriciana siano il simbolo culinario della città eterna, il maritozzo dove lo mettete? Pensate che questa brioche farcita con panna montata, arricchita di ... funweek.it Ghetto ebraico a Roma: cosa vedere e dove mangiare per scoprire questo quartiereVisitare il quartiere del Ghetto a Roma significa fare un viaggio nella memoria collettiva della città, tra testimonianze dell’antica Roma, secoli di vita comunitaria e una tradizione gastronomica uni ... turismo.it Ranieri, la figlia Claudia tira una frecciata sui social dopo l'addio alla Roma: "C'è un sacco di gente che non sa..." - facebook.com facebook Il Primo Maggio nelle piazze: concertone a Roma, scontri a Torino x.com