Più di Sanremo di mangiare e di bere | Leo Gassman impazzisce per la Roma

Leo Gassmann si è lasciato prendere dall’entusiasmo dopo la vittoria della Roma contro la Cremonese, evento che ha scatenato la sua passione per i colori giallorossi. Il cantante romano ha condiviso un video sui social in cui esulta per il gol di Evan Ndicka, affermando che la sua squadra è più importante di Sanremo. La scena si è svolta mentre lui si trovava a casa, davanti alla televisione. La sua passione per il calcio si manifesta anche in altri momenti.

