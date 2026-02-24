Più di Sanremo di mangiare e di bere | Leo Gassman impazzisce per la Roma
Leo Gassmann si è lasciato prendere dall’entusiasmo dopo la vittoria della Roma contro la Cremonese, evento che ha scatenato la sua passione per i colori giallorossi. Il cantante romano ha condiviso un video sui social in cui esulta per il gol di Evan Ndicka, affermando che la sua squadra è più importante di Sanremo. La scena si è svolta mentre lui si trovava a casa, davanti alla televisione. La sua passione per il calcio si manifesta anche in altri momenti.
Alessandro Gassman spiega perché non andrà a Sanremo, ma seguirà il figlio Leo da casa: «Tiferò e cercherò di far votare più gente possibile per il mio cantante pop preferito»Alessandro Gassmann ha deciso di non partecipare a Sanremo, a causa delle restrizioni del festival e per sostenere il figlio Leo.
Leo Gassman a Sanremo 2026: la vena intima e “naturale” dell’autore romanoLeo Gassmann parteciperà a Sanremo 2026 con la canzone
La conferenza stampa inaugurale di Sanremo 2026: emozione, ricordi e anticipazioniTanti generi musicali, molti giovani debuttanti e la voglia che su tutto trionfi la musica. E poi un omaggio sentito a Pippo Baudo ... rainews.it
Green Carpet di Sanremo 2026, bagno di folla per gli artisti: fiori e sorrisi regalati ai fan fuori dall’AristonFra i più attesi dal pubblico davanti al Teatro ci sono Arisa, Tredici Pietro ed Elettra Lamborghini ... msn.com
VIDEO - Leo #Gassmann cuore giallorosso: "La #Roma è più importante di Sanremo!" #ASRoma x.com
Radio Bellla & Monella. Leo Gassmann · Piume. LEO VS LEO: Leo Attore o Leo Cantante Sentiamo cosa RISPONDE LEO GASSMANN, ospite in studio a SANREMO #radiopiterpan #sanremo - facebook.com facebook