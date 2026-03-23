Milano-Roma Le grandi città guidano la partecipazione elettorale. E non c’è da stupirsi, perché Roma è la capitale della politica mentre Milano in questa consultazione ha avuto un ruolo particolare, confermato tra l’altro dalle discussioni in Galleria ieri sera fino a tardi - non “La rissa in galleria”, stupendo capolavoro di Umberto Boccioni, ma qualcosa di simile in versione naturalmente molto minore - tra i sostenitori del Sì e quelli del No e dalle diatribe lungo le file nei licei più famosi. Come il Berchet ma anche altri seggi elettorali, tra chi si apprestava a mettere la X in favore della riforma Nordio e chi era pronto a siglare la propria opposizione alla legge governativa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Referendum, dai maritozzi agli spritz in galleria: così il voto scalda le grandi città. Viaggio tra i seggi di Roma e Milano

Articoli correlati

Per il referendum a Montesilvano trasporto gratuito ai seggi e voto assistito per le persone disabiliLo ha fatto sapere il Comune illustrando i dettagli per la richiesta del servizio di assistenza in occasione del referendum costituzionale del 22 e...

Al voto le città “gemelle“. Seggi aperti a ToloneVanno al voto per il rinnovo dei rispettivi consigli comunali Bayreuth e Tolone, le due città tedesca e francese gemellate con il comune spezzino...