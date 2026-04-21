Rinnovo Calhanoglu riserve sciolte e accordo blindato con Chivu | lo scenario in vista dell’estate

Il centrocampista turco ha confermato di voler rimanere in nerazzurro dopo aver raggiunto un accordo con il suo agente e il direttore sportivo. L'ipotesi di un rinnovo temporaneo sembra essere quella più concreta per il momento. La società sta valutando le prossime mosse in vista della sessione estiva di calciomercato. Le trattative sono ancora in corso, ma l’intenzione di continuare insieme è ormai chiara.

di Alberto Petrosilli Rinnovo Calhanoglu, il centrocampista turco, in accordo con Chivu, ha deciso di restare in nerazzurro: possibile un prolungamento ponte. L’ Inter di Cristian Chivu pianifica il futuro della propria linea mediana partendo da una certezza assoluta. Hakan Calhanoglu, nonostante le sirene turche che lo accostavano al Galatasaray, ha scelto di restare a Milano per continuare a vincere sotto la gestione della proprietà Oaktree. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Rinnovo Calhanoglu e il legame con l’Inter: Istanbul può attendere, Hakan vuole vincere ancora con Chivu. Secondo La Gazzetta dello Sport, il regista turco ha messo da parte l’idea di un ritorno in patria, convinto dal progetto tecnico del mister rumeno.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Rinnovo Calhanoglu, riserve sciolte e accordo blindato con Chivu: lo scenario in vista dell’estate Notizie correlate Leggi anche: Dumfries, riserve sciolte! La decisione di Chivu verso Bodo Glimt Inter Mercato Inter, deciso il futuro di Josep Martinez: scenario a sorpresa in vista dell’estatedi Alberto PetrosilliMercato Inter, i nerazzurri hanno deciso di separarsi anche da Josep Martinez in estate: pronta la rivoluzione in porta L’Inter... Aggiornamenti e dibattiti GdS - Calhanoglu-Inter, permanenza senza rinnovo? Chivu ha capito che...Dopo tante voci riguardanti un possibile addio di Hakan Calhanoglu all'Inter, da qualche tempo a questa parte i rumors ricorrenti sono quelli che vanno nella direzione opposta. Quella di una permanenz ... msn.com Rinnovo Calhanoglu: l’agente si muove concretamente, mossa a sorpresa in arrivoNovità per Calhanoglu: l'agente si muove concretamente, ecco allora cosa sta succedendo con il rinnovo e non solo. spaziointer.it