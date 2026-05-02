Doppio soccorso nei boschi di Valmadrera | ragazzo si perde ferita una donna

Nel pomeriggio di sabato 2 maggio, i boschi sopra Valmadrera sono stati teatro di due interventi di soccorso. Un ragazzo si è smarrito tra gli alberi, mentre una donna è rimasta ferita durante l’episodio. Le squadre di emergenza sono intervenute per aiutare entrambe le persone coinvolte, che si trovavano in difficoltà in un’area boschiva.

I boschi sopra Valmadrera si sono trasformati, nel pomeriggio di sabato 2 maggio, nel teatro di un doppio intervento di soccorso. Il primo intervento ha riguardato un giovane che si era smarrito nei boschi sopra la frazione di San Tomaso, tagliati da decine di sentieri. Scattato l'allarme, i.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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