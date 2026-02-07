Perde il controllo dell' auto e si ribalta | ferita una donna nel primo pomeriggio di sabato

Una donna è rimasta ferita nel pomeriggio di sabato in un incidente stradale a Santarangelo, vicino a Savignano. La donna ha perso il controllo dell’auto e si è ribaltata, provocando tanta paura tra i passanti. Sul posto sono arrivati i soccorritori che hanno portato la donna in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma per fortuna nessuno di altri coinvolti è rimasto ferito.

Solo tanta paura, per fortuna, per una donna coinvolta nel primo pomeriggio di sabato in un incidente stradale in via Felloniche, al confine tra i comuni di Santarangelo a Savignano. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Locale una donna a bordo di una Fiat Ibiza ha perso intorno alle 13.45 il controllo del mezzo, ha colpito lateralmente un terrapieno e si è ribaltata in direzione di Savignano. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 anche con l'elisoccorso, ma per fortuna per la donna le conseguenze sono state praticamente nulla e se l'è cavata solo con qualche graffio.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

