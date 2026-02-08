Perde una pistola al pronto soccorso dell' ospedale Mauriziano di Torino | ragazzo rischia di finire nei guai

Un ragazzo di 24 anni, ubriaco, ha smarrito una pistola al pronto soccorso dell’ospedale Mauriziano di Torino. La pistola, che si è scoperto essere un giocattolo senza tappo rosso, ha creato subito tensione tra i presenti. La polizia è intervenuta per chiarire la situazione e verificare le intenzioni del giovane.

Un italiano di 24 anni, in stato di ubriachezza, ha perso una pistola, poi risultata giocattolo, anche se priva di tappo rosso, nella tarda notte di oggi, domenica 8 febbraio 2026, al pronto soccorso dell'ospedale Mauriziano di Torino. Custodiva l'arma, che non ha mai estratto, sotto la giacca.

