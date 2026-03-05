A fuoco un cassonetto | intervengono i vigili del fuoco

Questa sera alle 21, un cassonetto della spazzatura in via Canevari, a Rivarolo, è stato colpito da un incendio. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuno è rimasto ferito e le cause dell’incendio sono ancora da accertare. La zona è stata evacuata temporaneamente durante le operazioni di spegnimento.

Un cassonetto della spazzatura è andato a fuoco questa sera in via Canevari, a Rivarolo. L'allarme è scattato intorno alle 21. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme, e la polizia locale che ha chiuso temporaneamente la strada per consentire le operazioni di messa in sicurezza. GenovaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Sanremo 2026, la finale: Sayf emoziona con la mamma ed è secondo. Vince Sal Da Vinci Tu mi piaci tanto di Sayf: video, testo e significato. A che ora si esibisce in finale . 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Auto a fuoco genera il panico tra i cittadini. Intervengono i vigili del fuocoFABRIANO – I Vigili del Fuoco di Fabriano sono intervenuti ieri sera, giovedì 8 gennaio, alle 20,30 circa a Borgo Tufico, per l’incendio di...

Auto in fiamme, intervengono i vigili del fuocoNel tardo pomeriggio di sabato, a Savignano sul Rubicone, un'auto ha preso improvvisamente fuoco.

Incendio ad Avellino, fiamme nel Parco Abate: intervengono i vigili del fuoco

Aggiornamenti e notizie su A fuoco un cassonetto intervengono i....

Temi più discussi: Incendio al cassonetto dei rifiuti: secondo episodio in pochi mesi; Cassonetto in fiamme davanti alla stazione di Campo di Marte: paura tra i residenti; Dà fuoco ad auto, scooter e cassonetti in tre zone diverse nella stessa notte: denunciato piromane; Situazione tesa in via Giustizia, cassonetto in fiamme.

A fuoco un cassonetto: intervengono i vigili del fuocoUn cassonetto della spazzatura è andato a fuoco questa sera in via Canevari, a Rivarolo. L'allarme è scattato intorno alle 21. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme ... genovatoday.it

Cassonetto a fuoco in piazza, le fiamme distruggono un gazeboMASSA MARITTIMAPoco dopo le due di ieri, in piazza 24 Maggio, un automobilista di passaggio ha notato le fiamme che si alzavano dal cassonetto contenitore della carta, che sarebbe stato svuotato e ... lanazione.it

Un recluso già protagonista di aggressioni e TSO ripetuti ha dato fuoco alla propria camera. Il sindacato USPP denuncia condizioni insostenibili e chiede soluzioni strutturali immediate - facebook.com facebook

Fuoco e acqua: la fiamma paralimpica illumina Venezia. Ad accendere il braciere è la grande speranza della pallacanestro femminile italiana, Matilde Villa, giocatrice della Reyer e della nazionale. x.com