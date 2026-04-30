La Reggina presenta un esposto contro il Messina per gravi violazioni

La Reggina ha depositato un esposto presso la Procura federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, denunciando presunte violazioni compiute dal Messina nel campionato di Serie D. Anche le società Sancataldese e Acireale avrebbero presentato documenti simili. La vicenda riguarda specifiche infrazioni che si sarebbero verificate durante la stagione, che si sta per concludere. La decisione segue le comunicazioni ufficiali dei dirigenti della Reggina.

Come anticipato dai suoi dirigenti, la Reggina ha presentato un esposto, così come avrebbero fatto anche Sancataldese e Acireale, alla Procura federale della Figc riguardante presunte "gravi violazioni" da parte del Messina nel campionato di Serie D che sta per volgere al termine. "Ammessa al.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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