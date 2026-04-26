Un episodio ha coinvolto due squadre di calcio di Serie D, con un esposto presentato da un rappresentante legale contro un club rivale. Secondo quanto comunicato, l’atto riguarda presunte irregolarità che avrebbero coinvolto la squadra avversaria durante le recenti partite del campionato. La questione è attualmente al vaglio delle autorità sportive competenti, mentre le parti coinvolte non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali.

? Cosa sapere Giuseppe Praticò ha presentato un esposto contro il Messina per presunte irregolarità in Serie D.. L'istanza documentale punta a correggere disparità di punti che influenzano la classifica del campionato.. Giuseppe Praticò ha comunicato ufficialmente l’invio di un esposto contro il Messina, puntando la mano su presunte irregolarità che potrebbero scuotere le gerarchie della Serie D dopo tre stagioni di stallo per la Reggina. Mentre nei vicoli di Reggio Calabria si discute animatamente del destino sportivo del club, tra chi spera in un colpo di scena e chi guarda con scetticismo ai tribunali, la direzione sportiva ha deciso di seguire la scia tracciata da altre realtà come l’Acireale e la Sancataldese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggina, esposto contro il Messina: l’attacco legale scuote la Serie D

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