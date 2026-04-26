Torino bruciata lapide partigiani nel quartiere Vanchiglia

Nella notte tra il 25 e il 26 aprile, nel quartiere Vanchiglia di Torino, è stata danneggiata una lapide dedicata ai partigiani. L’atto di vandalismo è avvenuto poche ore dopo la celebrazione della Festa della Liberazione. La lapide si trova in una zona pubblica e il danno è stato scoperto al mattino successivo. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Atto di vandalismo contro la lapide dei partigiani nel quartiere Vanchiglia, a Torino, nella notte tra il 25 e il 26 aprile, poche ore dopo la festa della Liberazione. La lastra e una corona di fiori che era stata depositata sotto sulla strada sono state bruciate. “Un atto di vandalismo e di provocazione politica non verrà tollerato e già nei prossimi giorni ripristineremo la lapide”, ha detto Luca Deri presidente della circoscrizione 7 del capoluogo piemontese. La lapide è stata vandalizzata già quattro volte. Lo scorso 16 aprile c’era stata la cerimonia di commemorazione dei caduti e in quell’occasione era stata deposta la corona di fiori. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Torino, bruciata lapide partigiani nel quartiere Vanchiglia Notizie correlate "Vanchiglia quartiere partigiano": dopo lo sgombero di Askatasuna ritorna il festival politico-culturale "AltriMondi-AltriModi"La quarta edizione si farà nonostante l'ormai ex-location sgomberata: torna il festival politico-culturale in forma itinerante con incontri e... Torino, arrestato il 20enne che aggredì e rapinò una donna a Vanchiglia? Cosa sapere Arrestato a Cuneo il ventenne che aggredì e rapinò una donna a Torino lo scorso dicembre. Panoramica sull’argomento Torino, bruciata lapide partigiani nel quartiere VanchigliaAtto di vandalismo contro la lapide dei partigiani nel quartiere Vanchiglia, a Torino, nella notte tra il 25 e il 26 aprile, poche ore dopo la festa della ... lapresse.it 25 aprile a Torino, bruciata nella notte la corona funebre della lapide ai caduti della Resistenza di Vanchiglia: «È la quarta volta che succede»A fuoco i fiori depositati per la festa della Liberazione al monumento in piazza Montebello. Una piccola folla in pellegrinaggio al rogo ... torino.corriere.it