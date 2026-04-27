Una donna ha raccontato di aver avviato relazioni extraconiugali con altri uomini, poiché il marito, medico, è molto impegnato con il lavoro. Quattro anni fa, durante una cena di anniversario, ha proposto un ménage a tre, cambiando così la dinamica della coppia. La sua scelta si inserisce in un contesto di relazioni poliamorose, che vanno oltre l’idea di una coppia aperta.

Più di una coppia aperta, una vera e propria scelta di vita e di coppia. “Come donna poliamorosa sposata con un uomo monogamo, la relazione con il mio altro partner è come una relazione a tutti gli effetti?”, si chiede la scrittrice e terapista specializzata in salute mentale e sessualità Courtney Boyer. La risposta suo social è chiara: “In passato, sì. Al momento non ho un altro partner. Se conoscete qualcuno, fatemelo sapere. Ma in passato, sì, ho avuto una relazione a tutti gli effetti. Passavo la notte con lui, facevo i weekend con lui, viaggiavo con lui. Gli parlavo tutti i giorni come in una relazione normale. Mio marito lo sa? Beh, ha incontrato solo uno dei miei partner in tre anni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mio marito è un medico sposato con il suo lavoro, quindi vado a letto con altri uomini. Ho chiesto un ménage a trois 4 anni fa alla nostra cena di anniversario e lì è cambiato tutto”: la storia di Courtney Boyer

Forced to marry, she flees—then accidentally weds her CEO husband! #drama #love #engsub #kdrama

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