Zelensky | Trump chiede concessioni a noi ma non a Putin

15 feb 2026

Il presidente Zelensky denuncia che Donald Trump fa pressioni solo sull’Ucraina, senza chiedere nulla a Vladimir Putin. Trump insiste affinché Kiev faccia concessioni, mentre non richiede nulla alla Russia. Kiev desidera ricevere garanzie di sicurezza più forti e affidabili dagli Stati Uniti, nel tentativo di raggiungere un accordo con Mosca per fermare il conflitto.

Donald Trump chiede ‘solo’ all’Ucraina e non alla Russia di Vladimir Putin. Kiev vorrebbe garanzie di sicurezza più solide e durature dagli Stati Uniti in caso di accordo con Mosca per porre fine alla guerra. A Monaco di Baviera, dove partecipa alla Conferenza sulla sicurezza, Volodymyr Zelensky fotografa le distanze tra la posizione ucraina e quella americana. Da una parte Zelensky auspica che i negoziati di pace mediati dagli Stati Uniti, in programma a Ginevra la prossima settimana, assumano un carattere sostanziale. Dall’altra non manca di evidenziare come al suo Paese venga “troppo spesso” richiesto di effettuare concessioni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Zelensky scopre la carte Usa: «Trump mi chiede di cedere, vogliono il nostro ritiro dal Donbass». Putin: «Noi avanziamo»

In un contesto di tensioni geopolitiche, Zelensky rivela un incontro con le autorità statunitensi, accusando Trump di avergli chiesto di cedere e di ritirare le forze dal Donbass.

