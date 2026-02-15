Il presidente Zelensky denuncia che Donald Trump fa pressioni solo sull’Ucraina, senza chiedere nulla a Vladimir Putin. Trump insiste affinché Kiev faccia concessioni, mentre non richiede nulla alla Russia. Kiev desidera ricevere garanzie di sicurezza più forti e affidabili dagli Stati Uniti, nel tentativo di raggiungere un accordo con Mosca per fermare il conflitto.

Donald Trump chiede ‘solo’ all’Ucraina e non alla Russia di Vladimir Putin. Kiev vorrebbe garanzie di sicurezza più solide e durature dagli Stati Uniti in caso di accordo con Mosca per porre fine alla guerra. A Monaco di Baviera, dove partecipa alla Conferenza sulla sicurezza, Volodymyr Zelensky fotografa le distanze tra la posizione ucraina e quella americana. Da una parte Zelensky auspica che i negoziati di pace mediati dagli Stati Uniti, in programma a Ginevra la prossima settimana, assumano un carattere sostanziale. Dall’altra non manca di evidenziare come al suo Paese venga “troppo spesso” richiesto di effettuare concessioni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Zelensky: “Trump chiede concessioni a noi ma non a Putin”

Il presidente Zelensky denuncia che Donald Trump chiede concessioni solo all’Ucraina, senza chiedere nulla alla Russia di Vladimir Putin.

In un contesto di tensioni geopolitiche, Zelensky rivela un incontro con le autorità statunitensi, accusando Trump di avergli chiesto di cedere e di ritirare le forze dal Donbass.

Zelensky stole Donald Trump's pie and sold it to Putin.#trump#putin#funny#trending#shorts

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.