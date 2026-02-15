Ucraina Zelensky | Trump chiede concessioni a noi ma non a Putin
Il presidente Zelensky denuncia che Donald Trump chiede concessioni solo all’Ucraina, senza chiedere nulla alla Russia di Vladimir Putin. La richiesta di Trump crea tensioni, mentre Kiev cerca garanzie di sicurezza più forti dagli Stati Uniti. Nei colloqui recenti, il governo ucraino ha insistito sulla necessità di protezioni chiare e durature nel caso si raggiunga un accordo con Mosca. Un funzionario ucraino ha anche precisato che la richiesta americana rischia di indebolire la posizione di Kiev nei negoziati.
(Adnkronos) – Donald Trump chiede 'solo' all'Ucraina e non alla Russia di Vladimir Putin. Kiev vorrebbe garanzie di sicurezza più solide e durature dagli Stati Uniti in caso di accordo con Mosca per porre fine alla guerra. A Monaco di Baviera, dove partecipa alla Conferenza sulla sicurezza, Volodymyr Zelensky fotografa le distanze tra la posizione
In un contesto di tensioni geopolitiche, Zelensky rivela un incontro con le autorità statunitensi, accusando Trump di avergli chiesto di cedere e di ritirare le forze dal Donbass.
