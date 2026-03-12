Taranto | due anni per abusi ma pena sospesa

Il Tribunale di Taranto ha condannato un imputato a due anni di reclusione per reati sessuali aggravati, decidendo di applicare il rito abbreviato. La pena è sospesa, e la sentenza è definitiva. La decisione è stata presa in seguito a un procedimento che ha coinvolto l’uomo accusato di aver commesso abusi.

Il Tribunale di Taranto ha emesso una sentenza definitiva che condanna un imputato a due anni di reclusione per reati sessuali aggravati, applicando il rito abbreviato. La decisione del giudice ha previsto la sospensione condizionale della pena dopo aver riconosciuto circostanze attenuanti, in contrasto con la richiesta del pubblico ministero di nove anni di carcere. La vicenda giudiziaria riguarda due episodi distinti verificatisi nella stessa giornata, dove l'imputato avrebbe sfruttato una posizione di autorità nei confronti di due giovani donne. Nonostante la severità dell'accusa iniziale, la difesa ha fatto valere il principio del ragionevole dubbio su alcuni elementi processuali, influenzando l'esito finale della causa.