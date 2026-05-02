Un uomo è stato ascoltato per cinque ore in Questura nel corso di un lungo interrogatorio. Le indagini riguardano il duplice omicidio di due donne avvenuto a Pietracatella. Lunedì, le forze dell’ordine entreranno in una casa sotto sequestro per prelevare telefoni e computer appartenenti alle vittime. Si prosegue con l’analisi di elementi raccolti durante le prime fasi dell’indagine.

Proseguono le indagini sul duplice omicidio di Pietracatella. Lunedì la Polizia Scientifica entrerà nella casa sotto sequestro per acquisire telefoni e computer delle vittime È durato tra le quattro e le cinque ore il nuovo interrogatorio di Gianni Di Vita, ascoltato nei giorni scorsi negli uffici della Questura di Campobasso dalla Squadra Mobile sul caso delle donne avvelenate. L’uomo, marito di Antonella Di Ielsi e padre di Sara Di Vita morte per avvelenamento da ricina subito dopo lo scorso Natale, è stato sentito come persona informata sui fatti nell’ambito dell’inchiesta per duplice omicidio premeditato coordinata dallaProcura di Larino. Di Vita risulta parte offesa nel procedimento, ma gli inquirenti stanno procedendo con una ricostruzione minuziosa delle dinamiche familiari e degli ultimi giorni di vita delle due vittime.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Donne avvelenate, interrogatorio fiume per Gianni Di Vita: 5 ore in Questura

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