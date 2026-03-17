Antonino Spinalbese, noto come ex di Belen Rodriguez, ha annunciato di essersi sposato con Ainhoa Foti Rodriguez, una tatuatrice che frequenta da circa due anni. La notizia ha suscitato sorpresa tra amici e fan, senza ulteriori dettagli sui dettagli del matrimonio o sulla cerimonia. L’evento ha attirato l’attenzione dei media e dei follower dell’ex di Belen.

Un annuncio a sorpresa che ha stupito tutti: Antonino Spinalbese sarebbe convolato a nozze con Ainhoa Foti Rodriguez, la giovane tatuatrice che frequenta ormai da quasi due anni. È stato lo stesso hairstylist a farlo sapere su Instagram, pubblicando uno shooting con la fidanzata. Ad accompagnare le foto una frase che ha lasciato tutti di stucco: “Ci siamo sposati ma non lo sa nessuno”. Antonino Spinalbese, l’annuncio sulle nozze che lascia alcuni dubbi. Matrimonio in gran segreto per Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez e padre della sua seconda figlia Luna Marì, o almeno così parrebbe dal suo ultimo post su Instagram. L’hairstylist... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Antonino Spinalbese, l’ex di Belen Rodriguez si è sposato? L’annuncio a sorpresa

Articoli correlati

Ma Antonino Spinalbese si è sposato con Ainhoa Foti Rodriguez? Il post criptico Il post è comparso nella mattinata di oggi, lunedì 16 marzo e mostra Antonino Spinalbese e la compagna Ainhoa Foti Rodriguez in pose intense, in...

“Ci siamo sposati”, il post di Antonino Spinalbese e la fidanzata: si chiama Rodriguez, come l’ex Belen"Ci siamo sposati ma nessuno lo sa", ha scritto Antonino Spinalbese sui social come didascalia di alcune foto con la fidanzata Ainhoa Foti Rodriguez.

Approfondimenti e contenuti su Antonino Spinalbese

Temi più discussi: Antonino Spinalbese, ex di Belen e padre di Luna Marì, le foto con la fidanzata: Ci siamo sposati; Ci siamo sposati, il post di Antonino Spinalbese e la fidanzata: si chiama Rodriguez, come l'ex Belen; Antonino Spinalbese, matrimonio segreto con la compagna: Ci siamo sposati, non lo sa nessuno; Antonino Spinalbese e Ainhoa Foti Rodriguez: Ci siamo sposati, ma non lo sa nessuno.

Ci siamo sposati, il post di Antonino Spinalbese e la fidanzata: si chiama Rodriguez, come l’ex BelenCi siamo sposati ma nessuno lo sa, ha scritto Antonino Spinalbese sui social come didascalia di alcune foto con la fidanzata Ainhoa Foti Rodriguez ... fanpage.it

Antonino Spinalbese e Ainhoa Foti Rodriguez: Ci siamo sposati, ma non lo sa nessunoAntonino Spinalbese si è unito in matrimonio con Ainhoa Foti Rodriguez? L'annuncio curioso dell'ex compagno di Belen ... gossipetv.com

“Ci siamo sposati ma nessuno lo sa”, ha scritto Antonino Spinalbese sui social come didascalia di alcune foto con la fidanzata Ainhoa Foti Rodriguez. Cosa è emerso https://fanpa.ge/koCFX - facebook.com facebook