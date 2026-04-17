Salvatore Esposito, noto protagonista di una popolare serie televisiva, ha recentemente ufficializzato il suo matrimonio celebrando una cerimonia civile a Napoli insieme alla compagna, Paola Rossi. Le foto dell’evento sono state condivise sui social media, mostrando i due in atteggiamenti felici. La coppia si preparava ormai da tempo a coronare il loro amore con il matrimonio, che si terrà a breve con una cerimonia più formale.

Per il “Sì, lo voglio” c’è ancora tempo – poco visto che le nozze vere si celebreranno a breve – ma intanto Salvatore Esposito e Paola Rossi hanno celebrato la promessa di matrimonio in comune a Napoli. Le firme suggellano di fatto una promessa che il divo di Gomorra e la compagna si sono fatti davanti alle autorità, per questo la coppia ha deciso di festeggiare l’evento quasi come un matrimonio: con una cena insieme ai familiari e persino una torta nuziale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Salvatore Esposito (@salvatoreesposito) Le foto delle firme. Sono stati gli sposi, attraverso i rispettivi account Instagram, a condividere la gioia dell’evento con i fan, pubblicando una serie di foto della giornata in Comune a Napoli.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Salvatore Esposito, il divo di Gomorra si è sposato: le foto sui social con la compagna Paola

Notizie correlate

Salvatore Esposito e Paola Rossi sono promessi sposi, l’ex di Gomorra: “Era già tutto scritto”L'attore di Gomorra e la storica compagna hanno celebrato la promessa di matrimonio nella loro città, Napoli.

Roma, geloso per una foto sui social, accoltella la compagna e le ruba i gioielli che le aveva regalatoAggredita e ferita dal compagno a Casal Bruciato dopo una lite di gelosia per una foto sui social.