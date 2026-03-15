Il calendario Sabato la sfida al Don Bosco Crocetta

Sabato si gioca la partita tra il Vismederi e il Don Bosco Crocetta. La squadra ha subito una sconfitta contro Lucca, la seconda in casa dopo quella contro la Mens Sana. Questa sconfitta ha influito sulla classifica, riducendo le possibilità di arrivare al primo posto. La gara si preannuncia decisiva per il proseguo del campionato.

La sconfitta beffarda con Lucca, la seconda casalinga per il Costone dopo quella patita con la Mens Sana, fa male anche alla classifica del Vismederi che, adesso, vede ridursi notevolmente le proprie chance di raggiungere il primo posto. I gialloverdi infatti sono sotto 2-0 con Lucca e devono giocare all’ultima giornata al palaEstra contro la Note di Siena, oltre che osservare il turno di riposo alla terzultima giornata: quindi hanno anche una partita in meno per cercare di recuperare il gap da chi li precede. Prima però ci sono altre partite in cui sarà fondamentale non perdere ulteriore terreno: sabato prossimo la squadra di coach Michele Belletti sarà impegnata in casa del Don Bosco Crocetta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il calendario. Sabato la sfida al Don Bosco Crocetta Articoli correlati Sabato alle 18 il Centro Tecnico BM ospita il Don Bosco Crocetta TorinoArezzo, 23 gennaio 2026 – Sabato alle 18 il Centro Tecnico BM ospita il Don Bosco Crocetta Torino. Leggi anche: La Sba torna alla vittoria. Superato il Don Bosco Crocetta Torino al Palasport Estra Contenuti utili per approfondire Don Bosco Crocetta Discussioni sull' argomento Serie B Interregionale - 24a giornata 25-26: calendario, risultati sabato, classifiche; Generazione di fenomeni. Sba mette ko anche Milano; Serie B Interregionale - 23a giornata 25-26: calendario, risultati, classifiche; Serie B - Vismederi Costone cede al PalaOrlandi al Basketball Club Lucca. Il calendario. Sabato la sfida al Don Bosco CrocettaLa sconfitta beffarda con Lucca, la seconda casalinga per il Costone dopo quella patita con la Mens Sana, fa ... msn.com Basket San Giacomo – U14 La trasferta di Torino contro il Don Bosco Crocetta racconta molto più di una semplice partita: racconta chi stanno diventando le nostre U14. Fin dal primo possesso si è vista una squadra capace di stare dentro la gara con maturit facebook