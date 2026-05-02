Domotek domina l' Acqui Terme e conquista la finale del Playoff per la Serie A2

La squadra Domotek ha ottenuto la qualificazione alla finale del Playoff per la Serie A2, che si terrà mercoledì a Reggio Calabria. La formazione ha dimostrato grande determinazione nel corso delle partite di qualificazione, dominando la fase precedente del torneo. La finale si decide tra le migliori formazioni del campionato, con la squadra che ha superato i turni eliminatori con risultati importanti. La partita conclusiva si svolgerà nella città calabrese.

La Domotek c’è, forte, grintosa e dirompente. Conquistata la finalissima del Playoff per la Serie A2 che si giocherà mercoledì a Reggio Calabria.A causa dell’indisponibilità del PalaCalafiore, gli amaranto, tra mille sforzi societari, giocheranno in città, provando ad allestire nel migliore dei.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Serie C, Domotek stende Acqui Terme in gara uno di semifinale per la A2 Domotek Volley travolge Acqui Terme: trionfo netto in trasferta? Cosa sapere Domotek Volley batte Acqui Terme 0-3 al PalaValenza con i parziali 21-25, 28-30, 16-25. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Domotek travolgente ad Acqui, la semifinale per l’A2 si apre con un segnale fortissimo: Reggio domina gara uno e vede la finale · ilreggino.it; Volley: una Domotek travolgente mette le mani sulla finale promozione; Playoff A3, impresa Altotevere: rimonta Belluno al tie-break. Alla Domotek Gara1 contro Acqui Terme; Semifinali Playoff A3, De Santis carica la Domotek: C’è una finale da conquistare. Domotek domina l'Acqui Terme e conquista la finale del Playoff per la Serie A2La partita, a causa dell'indisponibilità del PalaCalafiore, si giocherà mercoledì nel glorioso PalaBenvenuti di Botteghelle. Mister Polimeni intanto sogna il triplete ... reggiotoday.it Domotek Volley-Acqui Terme, il dispiacere di Laganà: non avremo il PalaCalafiore in Gara-1 di finale | INTERVISTAVolevo ringraziare questo magnifico pubblico, la città di Reggio Calabria. Non era scontata quest’affluenza in un giorno di festa come il primo maggio, a quest’ora, di venerdì. Abbiamo giocato una be ... strettoweb.com ACQUI TERME - Nella fase iniziale, i nuovi treni saranno impiegati su quattro corse giornaliere, selezionate tra quelle con il maggior numero di passeggeri. - facebook.com facebook Genova - Acqui Terme, arrivano i nuovi treni regionali più moderni e accessibili x.com